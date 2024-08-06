Жители Свердликовского сельсовета Курской области покинули свои дома

Почти все жители четырех населенных пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области покинули свои дома из-за обострения обстановки. Об этом сообщил РИА Новости глава сельсовета Петр Зайченко.

«Около 90 процентов жителей всех четырех населенных пунктов Свердликовского сельсовета Суджанского района Курской области выехали из своих домов из-за обострения обстановки», — заявил он.

Зайченко добавил, что люди начали выезжать ночью и в первой половине дня. По словам главы сельсовета, ему тоже пришлось выехать в более безопасное место.

Зайченко подчеркнул, что в настоящее время в населенных пунктах нет связи и электричества, поэтому данных об оперативной обстановке у него нет, однако днем разрушения были незначительные.

До этого сообщалось, что жители приграничных районов Курской области могут переехать в пункты временного размещения, а также остаться в медучреждениях, где для них готов коечный фонд.

До этого Минобороны России сообщало, что в атаке на границу в Курской области участвовали до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин.

Ранее Минобороны опубликовало видео поражения украинских танков и бронемашин в Курской области.