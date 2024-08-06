Воробьев оценил темпы модернизации котельной в Климовске

До конца этого года в Климовске при поддержке национального проекта «Жилье и городская среда» завершат основной этап модернизации котельной, отремонтируют почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты к 143 МКД. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что благодаря котельной Климовского патронного завода теплом будет обеспечено 179 домов и 19 соцобъектов.

«Контролируем ход работ, чтобы и котельная, и сети, и дома были подготовлены к сезону низких температур. У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые «сотки». При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв», — отметил Воробьев.

По его словам, также будет установлен новый котел меньшей мощности для обеспечения подачи тепла.

«Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально. Второе важное мероприятие — это все, что касается сетей, в том числе магистральных, больших. Здесь теплотрассы были проложены очень давно и «поверху», — сказал губернатор.

Глава региона уточнил, что на сегодняшний день их убирают под землю. Кроме того, были приобретены новые насосы и другие средства, в частности, индивидуальные тепловые пункты.

Также по поручению губернатора в 176 МКД Климовска ведется ремонт внутридомовых инженерных систем, подвалов, батарей и труб.

«Мы продолжаем работу по усилению управляющей компании. Дефицит кадров достаточно заметный, и наша задача - максимально укомплектовать УК как по слесарям, так и по уборке домов, территорий. Знаем, что эта тема беспокоит жителей не только в Климовске, но и во всех городах Подмосковья», — добавил Воробьев.

Кроме того, в Климовске до конца следующего года также планируют построить и обновить 86 км кабельных линий и 21 трансформаторную подстанцию, что повысит эффективность электроснабжения.