На Кубани влиятельный полицейский брал взятки за проезд по трассе и получил 12 лет

В Краснодарском крае суд вынес приговор бывшему начальнику полиции ОМВД по Темрюкскому району, которого подозревали во взятках. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина получил почти три миллиона от одного из предпринимателей. Взамен он помогал машинам бизнесмена передвигаться по трассе «Тамань-5» через пост ДПС без каких-либо препятствий, несмотря на многочисленные нарушения.

Деньги предприниматель отправлял из расчета три тысячи рублей за проезд одного большегруза, но позже «цена» проезда увеличилась до пяти тысяч. Средства мужчина переводил на карту сестры осужденного.

В отношении бывшего сотрудника МВД возбудили уголовное дело. На заседании суда фигурант вину не признал.

Суд признал россиянина виновным и приговорил его к лишению свободы на 12 лет, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он выплатит штраф в размере 11,9 миллиона рублей.

Ранее начальника севастопольского бюро судмедэкспертизы арестовали по делу о коррупции.