Жители приграничных районов Курской области смогут разместиться в ПВР

Жители приграничных районов Курской области могут переехать в пункты временного размещения (ПВР), а также остаться в медучреждениях, где для них готов коечный фонд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе правительства региона.

«Подготовлен коечный фонд в медицинских учреждениях, где жители приграничных районов могут остаться до нормализации обстановки», — говорится в сообщении.

Согласно поручению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова все медицинские службы региона переведены на усиленный режим работы, кроме того, сформирован дополнительный ресурс бригад скорой медицинской помощи. В правительстве региона указали, что запас медикаментов в лечебных учреждениях достаточный.

Также в правительстве региона напомнили, что в Курской области в связи с обострением оперативной обстановки и участившимися обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины продолжает работу горячая линия по вопросам, касающимся ситуации в приграничных районах.

До этого Минобороны России сообщало, что в атаке на границу в Курской области участвовали до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В район боестолкновения выдвигались резервы российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее в Госдуме пообещали ответ на попытку прорыва ВСУ в Россию.