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Подмосковные полицейские поймали россиянина с двумя килограммами героина

В Подмосковье поймали наркокурьера с крупной партией героина

В Подмосковье полицейские поймали наркокурьера, который вез в Екатеринбург крупную партию героина. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Королеве возле одного из домов на Железнодорожной аллее. Полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был ранее судимый 60-летний мужчина из Челябинской области, и нашли у него в кармане куртки и под капотом машины пять свертков с порошком общей массой около двух килограммов.

По результатам исследования двух свертков, в них находится героин. Содержимое остальных пакетиков устанавливается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Фигурант пояснил, что вез партию запрещенных веществ в Екатеринбург, где собирался спрятать ее в тайник по просьбе своего знакомого. Задержанного заключили под стражу.

Ранее закладка с неизвестным веществом выпала из пациента перед операцией.

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