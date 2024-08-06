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Политолог назвал особым внимание Путина к развитию регионов российского Севера

Политолог Мартынов: развитие Арктики и Севера — под особым вниманием Путина

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Проекты инфраструктурного развития российской Арктики и Севера находятся под особым вниманием президента России Владимира Путина. Об этом по итогам встречи главы государства с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов.

Он напомнил, что за последний год эта встреча президента с Чибисом стала уже третьей. Политолог уточнил, что на ней был согласован целый пакет документов, касающихся Мурманской области, из большого плана инфраструктурного развития Арктики.

«Все это направлено на создание условий для комфортной жизни на Севере. С одной стороны, это рабочие места. С другой стороны, это развитие населенных пунктов и социальной инфраструктуры. Вообще на севере становится жить выгодно и престижно, как некогда в незабвенные советские времена», — сказал Мартынов.

Он также обратил внимание на слова президента о том, что средние доходы северян стали значительно выше, чем в среднем по стране. По его словам, немалую роль в этом сыграл Чибис.

«Чибис в этом смысле стал управленцем совершенно новой формации. Он, мне кажется, поставил себе целью посетить каждый даже самый маленький и отдалённый населённый пункт в вверенной ему области и поговорить буквально с каждым гражданином. Он чрезвычайно активен и доступен для диалога», — отметил политолог.

Эксперт считает, что такое отношение и коллективное управление, которое позволяет жителям так или иначе участвовать в жизни региона, делают Чибиса действительно управленцем новой формации.

«Такой подход в итоге дает совершенно другое качество управленческих решений. Это ценят на федеральном уровне», — добавил он.

Как уточнил Мартынов, федеральные проекты развития российской Арктики в пилотном режиме были запущены именно в Мурманской области. При этом, по его словам, они были эффективно реализованы.

«С одной стороны решаются важные, в том числе макроэкономические задачи, а с другой стороны был возвращен уважаемый статус жителя северных регионов нашей страны. Все это дает такую синергию, которая приносит результативные решения», — заключил политолог.

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