Стоматолог объяснила, почему люди неправильно пользуются ополаскивателем для рта

Стоматолог из США рассказала в соцсетях, что люди неправильно пользуются ополаскивателем для рта, пишет Independent.

Доктор Шаади Манучехри, стоматолог с 10-летним стажем, призналась, что ей становится не по себе, когда пациенты говорят ей, что используют ополаскиватель сразу после чистки зубов.

«Если вы используете ополаскиватель для полости рта сразу после чистки зубов, вы, по сути, удаляете защитный слой фтора с зубов, а это значит, что вы делаете их более подверженными возникновению кариеса», — объяснила она.

Вместо этого специалист порекомендовала проводить данную процедуру перед чисткой зубов.

«Это удалит часть налета, прежде чем вы возьмете зубную щетку и нить», — добавила Шаади.

Пользователи соцсетей поблагодарили женщину за информацию и написали, что воспользуются ее рекомендациями.

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