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В минстрое Чувашии прошли обыски

В минстрое Чувашии прошли обыски, изъята документация

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Global Look Press

В министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики прошли следственные действия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на региональный минстрой.

«Состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС, глава минстроя республики Михаил Коледа вызван к следователям на дачу показаний.

Официально информация не подтверждалась, также не сообщалось, что могло стать причиной следственных действий.

До этого сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у бывшего первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова. По данным источников, сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Речь идет о превышении должностных полномочий.

Ранеез амглавы Минстроя Татарстана Абубакирову задержали по подозрению во взяточничестве.

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