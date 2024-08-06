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Россиянин решил заработать на криптовалюте и передал мошенникам 14,9 млн рублей

В Ульяновске мужчина отдал мошенникам почти 15 млн рублей

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Depositphotos

Житель Ульяновска передал мошенникам более десяти миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Мужчина решил зарабатывать деньги с помощью инвестирования. После того, как россиянин скачал приложение для покупки валюты, с ним связался продавец. Они обсудили все детали сделки, в рамках которой мужчина должен был передать все средства курьеру.

Пострадавший выполнил все инструкции, после чего на счету появилась криптовалюта, которую обещал неизвестный. Пострадавший решил вывести средства на банковскую карту, но сделать это не получилось.

«Мужчина отдал лично в руки мошенникам денежную сумму в размере 14 миллионов 940 тысяч рублей. Деньги потерпевший взял в кредит», – поделились в МВД.

В ведомстве напомнили о том, что аферистам обещают людям быстрый заработок. Полицейские призвали не верить неизвестным, которые предлагают подобные схемы.

Ранее московская пенсионерка продиктовала мошенникам номер СНИЛС и лишилась почти 27 млн рублей.

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