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Детский сад в Петербурге закрыли на 35 дней после массового отравления воспитанников

Суд закрыл детский сад «Дельфин» на 35 суток после отравления 26 воспитанников

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Depositphotos

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу ЧДОУ «Детский сад Дельфин» на 35 дней после выявления кишечной инфекции, которая вызвала массовое отравление воспитанников. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Суд установил, что в учреждении был допущен ряд нарушений законодательства. В частности, в детском саду не соблюдался принцип групповой изоляции, не проводилась камерная дезинфекция постельных принадлежностей, мытье игрушек осуществлялось два раза в неделю, а руководство заведения не предоставляло сведений о ежедневном осмотре детей и персонала.

«Временный запрет деятельности с 25 июля 2024 года зачтен в срок административного приостановления деятельности», — говорится в сообщении.

26 июля в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора сообщили, что у 26 детей, посещавших «Дельфин», выявили кишечную инфекцию. Восемь несовершеннолетних находились в больнице.

Ранее в Подмосковье ребенок отравился водой из чайника в детском саду.

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