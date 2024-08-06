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В США выросло количество призывов к гражданской войне

Количество призывов к гражданской войне в США выросло в 7 раз из-за Трампа

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Evan Vucci/AP

В США  количество призывов к началу гражданской войны выросло в семь раз после покушения на кандидата на пост президента США  Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News.

В публикации подчеркивается, что команда из шести исследователей задокументировала 1599 призывов к гражданской войне, что на 633% больше, чем в другие дни. Всплеск активности отмечался на порталах 4Chan и Reddit, а также на YouTube и других сайтах, которые ориентированы на разгневанных и разочарованных молодых людей.

По словам журналистов, подобная ситуация является нормой для американской интернет-среды.

До этого американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что сотрудники Секретной службы США боятся, что покушение на экс-президента Дональда Трампа может произойти снова.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего Крукса ликвидировали на месте происшествия.

Ранее в МИД РФ назвали интригующими и сенсационными новые данные о покушении на Трампа.

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