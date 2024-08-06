В Подмосковье спасли девушку, которая сломала обе ноги во время отдыха

Жительница Подмосковья попала в больницу после отдыха на берегу реки. Об этом сообщает минздрав региона.

Жительница Волоколамска отправилась к водоему и решила прыгнуть в воду с высокого берега. Она не учла глубину реки в этом месте, поэтому резко столкнулась с дном и сломала обе ноги.

В результате 23-летняя пострадавшая попала в больницу, где медики провели операцию с использованием костной ткани пациентки.

«Собственная ткань приживается быстрее, а установленные в нее импланты служат не меньше, чем смонтированные в натуральной, не оперированной кости», – сообщается в публикации.

Россиянку уже выписали. Ей предстоит длительная реабилитация.

До этого в Петербурге подростка госпитализировали с переломом грудного позвонка после посещения местного аквапарка. Школьник решил зайти в бассейн, но в какой-то момент упал на дно и не смог подняться без посторонней помощи. Сейчас молодой человек в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Москве женщина получила перелом руки после того, как попала с ребенком под поезд.