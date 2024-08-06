Печенье с предсказанием вдохновило мужчину сыграть в лотерею и выиграть $200 тысяч

Печенье с предсказанием вдохновило мужчину из США купить лотерейный билет, который принес ему $200 тысяч, пишет издание UPI.

Джон Картер из Северной Каролины рассказал, что вместе с семьей ужинал в китайском ресторане, где на десерт подали печенье с предсказанием. Мужчина вспоминает, что ему попалась бумажка, на которой было написано послание, зацепившее его.

«Там было написано: «Не упусти свой шанс выиграть по-крупному», — вспоминает американец.

Джон решил, что это был «знак свыше», поэтому решил купить лотерейный билет, заплатив за него $5. Спустя некоторое время он узнал, что сорвал джекпот и выиграл $200 тысяч. Картер рассказал, что планирует потратить эти деньги на оплату счетов и покупку лодки для рыбалки.

Ранее семья в Англии выиграла в лотерею $1 млн, играя одними и теми же числами 30 лет.