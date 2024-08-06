В Крыму на одном из участков железной дороги приостановили движение поездов

Движение поездов на железнодорожном перегоне Симферополь — Джанкой в Республике Крым приостановили на два часа. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы региона Олег Крючков.

«На два часа приостановлено железнодорожное сообщение на перегоне Симферополь — Джанкой», — говорится в заявлении.

Чиновник уточнил, что ограничения ввели по техническим причинам.

Днем 6 августа на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей. При этом людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За три дня до этого властям республики также пришлось приостановить движение машин по Крымскому мосту. Однако причины ввода ограничений не уточнялись.

В конце июня министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что на главном мосту в республике увеличили количество постов досмотра. По его словам, это было сделано, чтобы предотвратить образование многокилометровых пробок на въездах на переправу.

Ранее в РФ рассказали, когда будет запущено железнодорожное сообщение между Ростовской областью и Крымом.