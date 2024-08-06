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Политолог оценил инициативы Зеленского по переговорам

Политолог Денисов: предложения Зеленского о переговорах интересуют только Киев

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Предложения президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией остаются ультимативными и не служат приглашением к мирному диалогу. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

«Это не приглашение к диалогу, это приглашение к обсуждению тех идей, что являются приоритетными и интересными для Украины и ее западных партнеров. Интересно нам это? Я думаю, что нет. В подобного рода дискуссии вступать нам не стоит», — сказал эксперт.

Денисов добавил, что инициативы президента Украины не подходят для мирного урегулирования конфликта. По его словам, для переговоров украинскому правительству нужно предложить что-то конкретное и принципиально новое.

До этого Зеленский написал на своей странице в соцсети X, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

Позже заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что главным препятствием для переговоров России и Украины является сам Киев и его политическое руководство.

Ранее военкор заявил, что Зеленский прячется за ранеными бойцами ВСУ.

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