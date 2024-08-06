На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Подчеркивается, что мост перекрывали в 16.23 мск. Общая продолжительность приостановки движения составила 47 минут.

До этого у моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы сообщали, что в очереди со стороны Тамани находилось порядка 1400 транспортных средств.

17 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крымский мост находится под надежной защитой и остается недостижимым для террористических атак украинских властей.

Парламентарий подчеркнул, что Крымский мост является крупнейшим объектом гражданской инфраструктуры, уникальной транспортной артерией. В связи с этим любые атаки на мост представляют из себя акт государственного терроризма, за который Россия всегда даст самый суровый ответ. Это, отметил Слуцкий, должны четко понимать «и укрофашисты, и их западные спонсоры».

Ранее в ВСУ заявили о бессмысленности уничтожения Крымского моста.