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Россиянин выпал из окна, приземлился на козырек и сбежал от приехавших к нему спасателей

В Уфе мужчина выпал из окна и убежал от спасателей

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Житель Уфы сбежал от полицейских, которые приехали его спасать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Шафиева. На кадрах с места заметно, как молодой человек держится за раму окна на третьем этаже, но в какой-то момент он упал на козырек подъезда. В квартире, судя по кадрам, находились несколько пожарных. Сам мужчина громко кричал.

С козырька россиянина попытался снять один из спасателей, но в какой-то момент молодой человек начал двигаться и случайно упал к двери подъезда. После этого он поднялся и с криком убежал.

В комментарии для журналистов «Подъема» сотрудники МЧС рассказали, что узнали о ситуации после вызова. Местные жители были обеспокоены тем, что мужчина висел в окне и просил о помощи.

Спасатели пытались уговорить россиянина вернуться в квартиру, когда он упал на козырек, но он проигнорировал их просьбы. На данный момент в ситуации разбираются правоохранители.

Ранее в Калининграде полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа и выжил.

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