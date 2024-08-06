Россиянка решила помочь матери и отдала мошенникам часть сбережений

В Южноуральске 30-летняя женщина перевела деньги мошенникам, пытаясь помочь своей матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, злоумышленники взломали аккаунт матери женщины в социальных сетях и попросили у россиянки деньги якобы в долг от ее лица. Ничего не заподозрившая цель преступников перевела на указанный счет запрашиваемую сумму.

Позже женщина узнала, что ее мать не просила у нее помощи деньгами, а ее аккаунт был взломан неизвестными. После этого россиянка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, составил 25 тысяч рублей. Правоохранительные органы занимаются поисками преступников.

Ранее россиянин подрабатывал курьером у мошенников и стал фигурантом уголовного дела.