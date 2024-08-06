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В Абхазии задержали двоих россиян по подозрению в сбыте метадона через «закладки»

Апсныпресс: в Новом Афоне жителей Петербурга обвиняют в попытке сбыта наркотиков

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Полиция Абхазии задержала двоих жителей Санкт-Петербурга по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство Апсныпресс.

По данным агентства, задержание произошло вечером 29 июля на улице Орлиное гнездо в Новом Афоне. Операция проводилась силами Управления по контролю за оборотом наркотиков местного МВД. Жителей Петербурга Виталия Мязина и Викторию Киселеву обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств посредством «тайных закладок». У задержанных изъяли 68,5 грамма метадона. На размещенной видеозаписи официального досмотра они признают наличие запрещенных веществ. Кроме того, там же есть кадры оперативной съемки с местами закладки наркотиков.

5 августа сообщалось, что в Нижнем Новгороде четырехлетний мальчик впал в кому, съев булку с наркотиком, которую принес домой отец. В моче ребенка обнаружили метадон, родителей пострадавшего ребенка задержали.

Ранее петербуржец, хранивший в гараже много наркотиков и револьвер, получил 21 год колонии.

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