Кафе в центре Петербурга временно закрыли после пяти случаев отравления

В Петербурге временно закрыли кафе Doski после того, как пять человек отравились в заведении. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

После того, как стало известно о произошедшем, специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что владельцы допустили ряд нарушений. Например, на продуктах не было нужной маркировки, а моечного оборудования было недостаточно. Помимо этого, перед приготовлением яйца не обрабатывали, что грозило гостям заведения заболеваниями.

Работники не дезинфицировали посуду, в помещениях специалисты заметили тараканов и мух, за гигиеной сотрудников не следили.

В результате кафе закрыли на 20 суток.

До этого в Минусинске восемь человек отравились шаурмой. Во время проверки в заведении, где продавали фастфуд, не проводили уборку. Помимо этого, владельцы не смогли показать документы на мясо. Деятельность заведения приостановили на 90 дней.

До этого в Нижнем Новгороде ребенок съел булку и отравился наркотиком.