Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

Жительница населенного пункта Колотиловка Краснояружского района в Белгородской области получила ранение при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что женщина получила осколочное ранение в ногу. Пострадавшая попутным транспортом была эвакуирована в районную больницу. Гладков добавил, что после атаки со стороны Украины в селе была повреждена линия электропередачи, в связи с чем жители Колотиловки и соседней Репяховки остались без света.

«Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — добавил глава региона.

6 августа сообщалось, что во время четвертой за день воздушной тревоги в Белгороде прогремела серия взрывов.

5 августа Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел ВСУ. В четырех многоквартирных домах были повреждены остекление и фасады, также осколками задело два автомобиля.

Ранее Белгородскую область за сутки обстреляли 11 раз.