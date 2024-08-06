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Жительница Белгородской области пострадала при обстреле ВСУ

Белгородский глава Гладков: жительница Колотиловки ранена при ударе ВСУ

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Настоящий Гладков/Telegram

Жительница населенного пункта Колотиловка Краснояружского района в Белгородской области получила ранение при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что женщина получила осколочное ранение в ногу. Пострадавшая попутным транспортом была эвакуирована в районную больницу. Гладков добавил, что после атаки со стороны Украины в селе была повреждена линия электропередачи, в связи с чем жители Колотиловки и соседней Репяховки остались без света.

«Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — добавил глава региона.

6 августа сообщалось, что во время четвертой за день воздушной тревоги в Белгороде прогремела серия взрывов.

5 августа Гладков сообщил, что город Шебекино попал под обстрел ВСУ. В четырех многоквартирных домах были повреждены остекление и фасады, также осколками задело два автомобиля.

Ранее Белгородскую область за сутки обстреляли 11 раз.

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Обстрелы Белгородской области
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