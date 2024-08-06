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Стало известно состояние Курской АЭС после сигнала ракетной опасности

Курская АЭС работает штатно после сигнала ракетной опасности в Курчатове

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Курская атомная электростанция (АЭС) в Курчатове, где был объявлен сигнал о ракетной опасности, работает в штатном режиме. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Курской АЭС.

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации «без генерации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе станции добавили, что радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков. По словам экспертов, он не превышает естественных фоновых значений.

Днем 6 августа в Курской области объявили ракетную опасность. Особый режим действовал с 15:49 до 16:04 мск. Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали ракету Вооруженных сил Украины в небе над регионом.

Незадолго до этого украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Рыльский район Курской области, его целью стал микроавтобус, который находился недалеко от села Нехаевка.

Ранее в Курской области при атаке со стороны ВСУ пострадал сотрудник автозаправки.

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