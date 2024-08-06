В Приморском крае завели дело по факту исчезновения самолета

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту пропажи легкомоторного самолета. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.

Дело заведено по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Отмечается, днем 6 августа в районе горы Лысая на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморского края, пропала связь с воздушным судном BRISTELL RG. Самолет следовал с аэродрома «Пушистый» Сахалинской области. На борту кроме пилота находился один пассажир. Пока борт и люди не были найдены.

По информации СМИ, на борту воздушного судна находились два человека — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

До этого командир поискового объединения «АвиаПоиск» имени майора Романа Филипова Ярослав Ливанский заявил, что пропавший в Приморье легкомоторный самолет, на котором летели два человека, мог врезаться в склон горы Лысой. Ливанский добавил, что поисковикам это место хорошо знакомо — там уже лежит один самолет, который разбился в 1951 году в тумане.

Ранее в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет.