Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Саратовской области поезд врезался в автомобиль, два человека пострадали

В Саратовской области машина столкнулась с поездом на переезде

close
100%
Shutterstock/Anna Nestera

В Саратовской области произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Приволжской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне «Калининск – Лысые Горы». Машина выехала на переезд, недалеко от которого в этот момент находился поезд. В результате состав врезался в автомобиль.

Известно, что машинист заметил нарушителя и пытался экстренно затормозить, но не смог этого сделать из-за недостаточного расстояния. В аварии пострадали пассажир и водитель машины, последнего медики направили в больницу, о характере его травм и состоянии не сообщается.

Во время ДТП состав не сошел с рельсов. Инцидент не повлиял на расписание поездов.

Представители Приволжской железной дороги напомнили водителям о том, что на переезде стоит проявлять бдительность и соблюдать правила.

До этого в Москве женщина и ребенок попали под поезд, который в этот момент отходил от платформы. В результате россиянка получила перелом руки, мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Ранее в Перми мужчина споткнулся, упал на рельсы и попал под электричку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами