В Саратовской области поезд врезался в автомобиль, два человека пострадали

В Саратовской области произошло ДТП с участием поезда. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Приволжской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне «Калининск – Лысые Горы». Машина выехала на переезд, недалеко от которого в этот момент находился поезд. В результате состав врезался в автомобиль.

Известно, что машинист заметил нарушителя и пытался экстренно затормозить, но не смог этого сделать из-за недостаточного расстояния. В аварии пострадали пассажир и водитель машины, последнего медики направили в больницу, о характере его травм и состоянии не сообщается.

Во время ДТП состав не сошел с рельсов. Инцидент не повлиял на расписание поездов.

Представители Приволжской железной дороги напомнили водителям о том, что на переезде стоит проявлять бдительность и соблюдать правила.

До этого в Москве женщина и ребенок попали под поезд, который в этот момент отходил от платформы. В результате россиянка получила перелом руки, мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Ранее в Перми мужчина споткнулся, упал на рельсы и попал под электричку.