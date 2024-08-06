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Суд арестовал еще троих человек, напавших на боксера в Крыму

Суд арестовал еще трех фигурантов дела о покушении на боксера Двали в Феодосии

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии, которые напали на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю в своем Telegram-канале.

«В отношении двоих суд пересмотрел избранную меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в публикации.

Всего по делу о покушении на спортсмена арестовали девять человек. Они будут содержаться под стражей до 29 сентября.

До этого пострадавший в массовой драке боксер Двали сообщил, что у него серьезно повреждены хрусталик, сетчатка, а также внутренняя сторона оболочки глаза.

28 июля чемпион России по боксу Дмитрий Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже, вероятно, не будет.

4 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить квалификацию преступления на более тяжкую статью.

Ранее участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали.

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