Поезд столкнулся с автомобилем на путях в Саратовской области, есть пострадавшие

В Саратовской области произошла авария с поездом и автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 6 августа на 78-м километре перегона Калининск — Лысые Горы. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути на регулируемом переезде перед приближающимся поездом и спровоцировал столкновение. Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось.

В результате аварии получили травмы пассажир и водитель автомобиля, последнего госпитализировали. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

Схода подвижного состава в результате ДТП не произошло, сотрудники локомотивной бригады за медицинской помощью не обращались. Инцидент не повлиял на движение поездов.

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