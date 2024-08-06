Пропавший самолет в Приморье мог врезаться в Лысую гору

Пропавший в Приморье легкомоторный самолет, на котором летели два человека, мог врезаться в склон горы Лысой. Об этом сообщил РИА Новости командир поискового объединения «АвиаПоиск» имени майора Романа Филипова Ярослав Ливанский.

«Предполагаю, что легкомоторный самолет мог сесть на вершину горы Лысой или зацепиться за ее склон из-за тумана и плохой погоды, если ЧП действительно произошло в этом районе», — заявил он.

Ливанский добавил, что поисковикам это место хорошо знакомо — там уже лежит один самолет, который разбился в 1951 году в тумане.

По словам эксперта, при плохой погоде опасна как вершина горы, так и ее достаточно большой склон. Ливанский считает, что самолет мог снизиться ниже минимально безопасной высоты и столкнуться с горой из-за тумана и облачности.

До этого сообщалось, что приблизительно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия в Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G. По информации журналистов, на борту воздушного судна находились два человека — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

Ранее в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет.