Мужчин старше 40 лет предупредили об угрожающем жизни заболевании

Мужчины старше 40 лет, беременные и недавно родившие женщины, люди с онкологическими заболеваниями и страдающие ожирением, а также девушки, принимающие гормональные контрацептивы, находятся в группе риска развития тромбоза. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова, передает РИА Новости.

Специалист отметила, что для развития заболевания существует три основные причины, так называемые «триада Вирхова». Так, патология может возникнуть при повышенной склонности крови к свертыванию, повреждении венозной стенки и замедлении кровотока.

«Наследственность играет важную роль в развитии варикозной болезни. В большей степени ей подвержены женщины — около 30%, но варикоз может развиваться и у мужчин, примерно у 10-15%», — добавила Смирнова.

До этого врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарина Курбанова рассказала, как снизить риск образования тромбов. Она обратила внимание, что повышение температуры окружающей среды может оказывать двоякое влияние на людей с артериальной гипертонией.

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