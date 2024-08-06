В ХМАО младенец получил травму головы, попав под качели

Ребенок из Нижневартовска попал в больницу после того, как заинтересовался качелями. Об этом сообщает Telegram-канал N1.

Инцидент произошел на детской площадке. По данным источника, женщина, которая пришла с младенцем, отдыхала на лавке. Мальчик тем временем ползал по песку.

В какой-то момент младенца привлекли качели, на которых катались старшие дети. Находившийся на аттракционе ребенок не заметил мальчика и сбил его. За несколько секунд до произошедшего на ситуацию обратила внимание женщина и хотела спасти пострадавшего, но не успела – он получил сильнейший удар по голове.

«Окровавленного ребенка отнесли на безопасное расстояние, на помощь матери бросилась вся детская площадка», – сообщается в публикации.

Медики госпитализировали ребенка. Информация о точном диагнозе и состоянии пациента отсутствует.

В беседе с NV86 местные жители заявили, что качели представляют опасность и для других детей, так как они держатся на железных трубах, некоторые родители опасаются такого аттракциона.

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