Многодетным семьям в Подмосковье станет проще подать заявление на выплаты

На портале Московской области упростили подачу заявление на ежегодные денежные выплаты для многодетных семей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сведения о детях будут заполняться умным сервисом в электронной форме. Сперва сервис проверит информацию о всех детях, а затем покажет, на кого полагаются выплаты.

Как рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Надежда Куртяник, теперь заявители смогут тратить меньше времени на ручное заполнение.

«Данные загружаются автоматически. Это позволяет избежать ошибок и сокращает число отказов в предоставлении услуг», — сказала она.

Детям из многодетных семей, которые имеют регистрацию в Московской области и обучаются в региональных образовательных учреждениях, положена ежегодная денежная выплата. На каждого ребенка родители могут получить по 7 тыс. рублей один раз в календарном году.