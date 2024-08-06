Россиянина приговорили к семи годам колонии за шпионаж

Санкт-Петербургский городской суд приговорил россиянина Алексея Ефименко к тюремному заключению в рамках уголовного дела о шпионаже. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Ефименко вину признал полностью, в содеянном раскаялся», — говорится в сообщении.

Заседание по делу мужчины проходило в закрытом режиме. Это связано с наличием грифа «Секретно».

Суд назначил Ефименко семь лет лишения свободы, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

До этого Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал украинского гражданина Илью Бондарчука, которого подозревают в шпионаже. По данным следствия, в 2023 году он добровольно согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) собирать и передавать Киеву данные о государственных учреждениях и органах власти в Петербурге и Ленинградской области.

30 июля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест гражданину Украины Владиславу Сугакову, который обвиняется в шпионаже.

Ранее суд в Москве арестовал россиянина за работу на иностранное государство.