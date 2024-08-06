Пьяный преступник со стажем проник в поликлинику в Петербурге и оказался задержан

В Петербурге сотрудники вневедомственной охраны поймали пьяного мужчину, который проник в здание поликлиники через окно. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

По информации управления, инцидент произошел в ночь на 6 августа в поликлинике на улице Есенина. Предварительно, неоднократно судимый ранее 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил окно и проник на цокольный этаж медицинского учреждения, однако он не стал ничего похищать и попытался выбраться наружу.

Сотрудники поликлиники воспользовались тревожной кнопкой и на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, которые поймали злоумышленника. После этого рецидивиста доставили в отдел полиции.

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