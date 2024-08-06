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В Подмосковье продолжают устранять аварийные деревья

С начала лета в Подмосковье устранили более 930 аварийных деревьев во дворах

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Во дворах Подмосковья продолжают устранять аварийные деревья, а также те, которые пострадали от непогоды или других факторов, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Всего с начала лета 2024 года специалисты выполнили опиловку 930 аварийных деревьев во дворах.

В ведомстве призвали жителей сообщать о наличии аварийных деревьев.

Самыми распространенными признаками аварийных деревьев являются отсутствие листвы на большей части и засохшие темные ветви, внешние повреждения коры, гнилые стволы, ветки и корни, сломанные и повисшие фрагменты кроны.

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