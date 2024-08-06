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В Приморском крае после пропажи самолета организовали поисковые работы

Росавиация приступила к поисковым работам в Приморье, где пропал частный самолет

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Depositphotos

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) организовало поисково-спасательные работы в Приморском крае, где пропал частный легкомоторный самолет Bristell NG-5. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

В заявлении отмечается, что на место происшествия выдвинулись сотрудники Владивостокской региональной поисково-спасательной базы.

«До этого в район поиска вылетало поисково-спасательное ВС (воздушное судно. — «Газета.Ru») Росавиации — вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс авиа». Но из-за сложной метеообстановки он вернулся на базу», — говорится в публикации.

Легкомоторный самолет Bristell NG-5 пропал утром 6 августа. На борту находились двое человек — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

Ожидалось, что воздушное судно приземлится на аэродроме в селе Новороссия в 8:00 по местному времени (1:00 мск). Но самолет так и не появился.

Telegram-канал 112 со ссылкой на диспетчеров местной воинской части рассказал, что Bristell NG-5 потерпел крушение в районе Лысой горы. Другие подробности, включая состояние пилотов, пока не поступали.

Ранее в Республике Татарстан разбился легкомоторный самолет.

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