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Пожар на муниципальном рынке в Туапсе ликвидировали

Пожар на муниципальном рынке в Туапсе ликвидирован

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«Сергей Бойко» (признан в РФ иностранным агентом)' class="item-image" >
Телеграм-канал «Сергей Бойко» (признан в РФ иностранным агентом)

Пожарные ликвидировали пожар на рынке в Туапсе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко.

«Пожар на муниципальном рынке в Туапсе ликвидирован», — написал он.

По предварительной информации, в результате пожара пострадали 54 торговых павильона. Причины возгорания в данный момент устанавливаются.

«Площадь горения составила 450 квадратных метров», — добавил Бойко.

По его словам, в тушении задействовали 61 человека и 16  единиц техники.

6 августа МЧС России сообщило, что на рынке в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар в торговых павильонах, его площадь выросла до 950 квадратных метров.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар тушили более 90 сотрудников МЧС, также привлекалась 31 единица техники. Также сообщалось, что кровля строящейся школы загорелась в станице Тбилисской Краснодарского края. К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее в Екатеринбурге на территории НПО автоматики произошел крупный пожар.

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