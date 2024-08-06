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В Нижнем Тагиле обследуют дом рядом с пострадавшим от взрыва

Соседний дом с пострадавшим от взрыва в Нижнем Тагиле проверят специалисты

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РИА Новости

Соседний дом с пострадавшим от взрыва в Нижнем Тагиле проверят специалисты. Об этом заявил на своей странице в »ВКонтакте» глава города Владислав Пинаев.

«Больше всего пострадал четвертый подъезд, который находился рядом с Сибирской, 81. Сейчас мы создаем комиссию, в ближайшее время будет проведен анализ. <…> Мы сейчас будем заключать соглашение в рамках ЧС с компетентной организацией — будем проводить точно так же обследование дома № 83 по улице Сибирской», — заявил Пинаев.

Глава города добавил, что для этого будут временно расселены жители четвертого подъезда дома.

До этого в «ГАЗЭКС» рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле.

О задержании газовиков стало известно 6 августа. Их подозревают в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: они проводили последнюю проверку оборудования в доме и проглядели неисправность.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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