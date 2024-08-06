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На пляжах Анапы снова запретили купаться

Мэрия Анапы снова ввела запрет на купание из-за шторма и донного течения

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Мэрия Анапы снова ввела запрет на купание на пляжах города-курорта. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

«Сегодня, 6 августа на пляжах города-курорта спасатели не разрешают заходить в воду в связи с волнением моря и сильным донным течением», — говорится в сообщении.

Отдыхающих призывают не подвергать здоровье неоправданному риску и усилить контроль за детьми.

Накануне туристам в Анапе также запретили купаться в море. Отмечается, что 5 августа на пляжах спасатели не разрешали заходить в воду из-за мощного грозового фронта и обильных осадков.

13 июля стало известно, что в Анапе временно вступил в силу запрет на использование надувных плавательных средств и катамаранов.

До этого инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказывал, что несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за нарушений правил и невнимательности.

Ранее трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана.

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