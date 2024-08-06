Руководитель парка «Патриот» обжаловал арест

В пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда заявили, что руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов обжаловал свой арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подчеркнули, что им поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ахмедова. Представитель суда добавила, что дата судебного заседания в апелляционной инстанции пока не назначена.

До этого стало известно, что Ахмедов не признает вину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако готов сотрудничать со следствием.

Накануне сообщалось, что военные следователи проверяют всю деятельность директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

5 августа сообщалось, что Ахмедов был задержан на своем рабочем месте. Также был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития министерства обороны России генерал-майор Владимир Шестеров.

Ранее сотрудников «Патриота» допросили по делу о хищении.