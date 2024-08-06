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Возгорание на газоперерабатывающем заводе в Коми ликвидировали

Такаев: возгорание на газоперерабатывающем заводе в Коми быстро потушили

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Возгорание на газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Коми быстро ликвидировали. Об этом заявил глава муниципального округа Усинск Николай Такаев, пишет РИА Новости.

«Возгорание ликвидировано. Все службы сработали очень оперативно, ликвидировали быстро... Главное, что никто не пострадал», – сказал он.

6 августа сообщалось о возгорании на ГПЗ в городе Усинске. Все сотрудники предприятия были оперативно эвакуированы. Причины ЧП на данный момент неизвестны.

1 августа похожий инцидент произошел в Омске. Лишь к вечеру спасатели смогли ликвидировать крупный пожар на местном НПЗ.

22 июля сообщалось, что в Туапсе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА поврежден нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Специалисты ликвидировали возгорание на площади 50 кв. метров. До этого издание Life со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что в Туапсе произошла вторая серия взрывов возле НПЗ за ночь.

Ранее в сеть попали кадры атаки дронов на НПЗ в Краснодарском крае.

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