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Кошка помешала приземлению самолета в Калининграде

Aviaincident: в Калининграде самолет ушел на второй круг из-за кошки на ВПП

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Shutterstock/rai106

В Калининграде самолет не смог приземлиться и ушел на второй круг из-за кошки, выбежавшей на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

В публикации отмечается, что ЧП произошло 5 августа в 14:58 мск. По команде диспетчера самолет Embraer E190 прервал посадку и ушел на второй круг из-за обнаружения кошки на взлетно-посадочной полосе. Повторная посадка удалась без происшествий, к этому времени животное самостоятельно ушло куда-то по своим делам.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании IKAR, выполняло рейс Киров — Калининград.

Embraer E190 — пассажирский самолет средней дальности, способный перевозить до 106 пассажиров.

6 августа сообщалось, что самолет российской авиакомпании «Ямал» два часа кружил над Тюменью из-за неисправности. Через три минуты после поднятия в воздух пилоты доложили, что один из двигателей работает некорректно и решили вернуться в аэропорт вылета. Над городом пришлось кружить для выработки топлива, после чего посадка прошла успешно.

Ранее турецкая авиакомпания отказала в перевозке кошки из-за отсутствия у нее документов на русском языке.

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