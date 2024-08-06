Передвигавшуюся на ходунках российскую пенсионерку ограбили на улице

В Москве мужчина напал на пожилую местную жительницу, которая передвигалась на ходунках, и ограбил ее. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Молодогвардейской: неизвестный подлетел со спины к 76-летней москвичке, толкнул ее так, что она упала на газон. Злоумышленник обыскал ходунки-роллаторы, забрал оттуда сумку с тремя тысячами рублей. Поймать нарушителя помог прохожий, который увидел, как вор пытается скрыться с добычей.

Злоумышленником оказался 38-летний уроженец Красноярска. В отношении него возбуждено дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия» УК РФ. Фигуранта заключили под стражу с учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры.

До этого в Калининграде 101-летняя местная жительница попала в больницу после нападения неадекватного соседа.

Ранее в Сочи задержали мужчину, который напал на незнакомую пенсионерку и ударил ее ножом в живот.