В Перми полуголый мужчина запрыгнул на машину и избил ее владелицу

Полуголый мужчина залез на машину пермячки и избил ее саму. Запись с видеорегистратора, установленного в машине потерпевшей, опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

Утром 2 августа жительница Перми ехала на работу, но когда она проезжала мимо заправки на улице Светлогорской, на ее автомобиль запрыгнул неизвестный.

Незнакомец, вероятно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, перебрался с капота на крышу и стал прыгать по ней. Изумленная автомобилистка пыталась прогнать мужчину, но тот продолжил хулиганить.

Когда женщина отвлеклась, чтобы позвонить в полицию, злоумышленник спрыгнул и начал ее избивать. Потерпевшая попала в больницу с сотрясением мозга и множественными ушибами.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее двое мужчин избили пассажира и разгромили машину, обвиняя, что водитель их подрезала.