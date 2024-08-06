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В Перми полуголый мужчина запрыгнул на машину и избил ее владелицу

В Перми полуголый мужчина бросился под машину, избил водителя и попал на видео

Полуголый мужчина залез на машину пермячки и избил ее саму. Запись с видеорегистратора, установленного в машине потерпевшей, опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

Утром 2 августа жительница Перми ехала на работу, но когда она проезжала мимо заправки на улице Светлогорской, на ее автомобиль запрыгнул неизвестный.

Незнакомец, вероятно, находившийся в состоянии наркотического опьянения, перебрался с капота на крышу и стал прыгать по ней. Изумленная автомобилистка пыталась прогнать мужчину, но тот продолжил хулиганить.

Когда женщина отвлеклась, чтобы позвонить в полицию, злоумышленник спрыгнул и начал ее избивать. Потерпевшая попала в больницу с сотрясением мозга и множественными ушибами.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Ранее двое мужчин избили пассажира и разгромили машину, обвиняя, что водитель их подрезала.

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