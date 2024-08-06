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В Сочи нашли пропавшую пенсионерку, которая выживала в горах несколько дней

Выживавшая три дня в горах Сочи пожилая женщина с нарушениями памяти нашлась

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МЧС России

Пропавшая в горах Сочи 69-летняя женщина нашлась живой. Об этом говорится в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Спасатели обнаружили пострадавшую неподалеку от ручья Дворцового, который находится на высоте более 1000 метров.

«Женщина в удовлетворительном состоянии, травм нет и пока идет самостоятельно. Поисковая группа сопровождает ее вниз к поселку Красная Поляна», — сообщается в публикации.

Накануне стало известно, что 2 августа пенсионерка отправилась на прогулку в окрестностях поселка Красная Поляна. Также сообщалось, что женщина страдает нарушениями памяти.

Вечером она связалась с родственниками и рассказала, что заблудилась. Никаких особенностей местности, которые позволили бы быстро ее найти, потерявшаяся не назвала. После этого женщина больше не звонила, выйти на связь с ней также не получилось.

Ранее пропавшего во время одиночного похода туриста нашли живым спустя две недели поисков.

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