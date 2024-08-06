В Евросоюзе обеспокоены делом против оппозиционеров в Венесуэле

Европейский союз (ЕС) крайне обеспокоен возбуждением дела против оппозиционных лидеров в Венесуэле. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано, передает РИА Новости.

«Мы глубоко обеспокоены. Мы призываем власти прекратить это, эту кампанию запугивания оппозиции и судебного запугивания», — заявил представитель в ходе брифинга в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Евросоюз предпринимать какие-либо шаги в отношении Венесуэлы, Стано ответил, что это зависит от обсуждения ситуации всеми странами – членами объединения.

До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила дела об узурпации государственных функций, а также распространении ложной информации с целью разжигания беспорядков и подстрекательства к преступным действиям. Кроме того, ведомство обвинило экс-кандидата в президенты страны Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корину Мачадо в подстрекательстве к мятежу.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков.

Ранее Мадуро обвинил американские соцсети в разжигании ненависти в Венесуэле.