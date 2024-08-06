В Перми мужчина споткнулся, упал на рельсы и попал под электричку

В Перми транспортная полиция устанавливает обстоятельства травмирования местного жителя, который попал под электричку. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел 4 августа на перегоне между «Голованово — Адищево», мужчина шел вдоль железнодорожных путей, споткнулся, упал и попал под электричку. Машинист заметил человека на путях, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Пострадавший выжил, с многочисленными травмами он госпитализирован. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники транспортной полиции.

До этого сообщалось, что пара молодых людей получила серьезные травмы после столкновения с поездом в Подмосковье. Девушка 2000 года рождения и молодой человек прогуливались вдоль железнодорожных путей. По словам местных жителей, возлюбленные были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент на рельсах показался поезд. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы молодым людям, они не среагировали. В результате состав не успел затормозить. Россияне получили серьезные повреждения, медикам спасти их не удалось.

Ранее в Ленобласти школьник попал под электричку, гуляя по путям.