Названы лучшие сахарозаменители для диабетиков

При умеренном потреблении подсластители безвредны для здоровья и не опасны даже при сахарном диабете. Лучше всего выбирать стевию – это растительный компонент, который подходит для любого блюда, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Стевию делают из растения, в листьях которого содержится сладкая гликозида. Она содержит мало калорий и много полезных веществ, отмечают специалисты.

Кроме того, при сахарном диабете можно есть сладкие финики, так как содержащаяся в них фруктоза на уровень сахара в крови не влияет. Они имеют низкий гликемический индекс и идеально заменяют сладкие конфеты, отмечают эксперты.

Также людям с сахарным диабетом в разумных дозах можно употреблять натуральные сиропы – например, кленовый или финиковый, а также мед. Однако следует соблюдать нормы, не выходя за пределы допустимых для потребления порций, а перед выбором сахарозаменителя лучше посоветоваться с врачом.

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