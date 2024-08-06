Дебошир заплатит 800 тыс. рублей авиакомпании за вынужденную посадку самолета

Авиакомпания «ЮТэйр» подала в суд на мужчину, который агрессивно вел себя на рейсе и спровоцировал вынужденную посадку, и выиграла его. Об этом сообщили в пресс-службе Сургутского городского суда.

Согласно материалам дела, мужчина создавал угрозу безопасности полета, поэтому экипаж авиасудна принял решение посадить самолет в Перми, где дебошира сняли с рейса.

После инцидента перевозчик обратился с иском к ответчику с требованием взыскать с нарушителя более 850 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования заявителя.

До этого в аэропорту Благовещенска один из рейсов вылетел с опозданием из-за неадекватного поведения пассажира: мужчина, поднявшись по трапу, не стал садиться на свое место, а попытался ворваться в кабину пилотов, сообщив, что летчики якобы пообещали угостить его алкоголем.

Ранее пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз в самолете.