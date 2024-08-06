Член «Дигории» раскритиковал церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в своей речи не упомянул США как виновника этой трагедии. Об этом в День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Неймат Халилов.

При этом он подчеркнул, что глава Японии обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия.

«Когда-то суверенная Япония сегодня загнана в угол западными государствами, которые заставляют азиатскую страну молчать о единственном в истории преступлении против человечества такого масштаба. Байден и его команда постоянно твердят о беспрецедентных последствиях бомбардировки, но никогда не упоминают виновника этих событий», — сказал Халилов.

Политолог обратил внимание на то, что американский сенатор Грэм, говоря о Хиросиме и Нагасаки, называет это «правильным решением», а японские лидеры вынуждены терпеть публичное унижение своего народа.

«Премьер-министр свято верит в то, что говорит коллективный Запад. Но для РФ ядерное оружие — это не средство ведения войны, а инструмент, гарантирующий безопасность собственных территорий в случае нападения врага», — подчеркнул Халилов.

По его мнению, предательская политика японских властей буквально делает все, чтобы страна забыла историю своего народа.

«Запад продолжает свою многолетнюю политику подмены понятий, когда им это выгодно, а подрастающее поколение в Японии даже не знает, кто стер с лица земли их родные города», — заключил он.

Напомним, ежегодно 6 августа во всем мире отмечается День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Более 250 тысяч жертв и катастрофические последствия для Японии в результате бомбардировки мирного населения навсегда оставили темный след в истории этой страны.