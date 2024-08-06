В Физтехе объяснили возвращение в вуз отчисленного сына участника спецоперации

Отчисленного из Московского физико-технического института (МФТИ) после первой сессии Дмитрия Жерлицина, который поступил по квоте для детей военных, снова приняли в вуз по этой же квоте. Об этом сообщает издание «Подъем».

Он поступил в Физтех с результатами ЕГЭ в 127 баллов при проходных 290.

В пресс-службе МФТИ подтвердили изданию, что Жерлицина снова зачислили на первый курс и отметили, что у льготы нет срока действия.

Там добавили, что это квота дает основания воспользоваться льготой неограниченное количество раз. Результаты его ЕГЭ действительны в течение четырех лет после сдачи.

Дмитрий Жерлицин поступил в 2023 году в МФТИ с самым низким в истории баллом. Он проучился полтора месяца, после чего заболел и не смог наверстать пропущенное на учебе и вернуться к занятиям. Сам отчисленный заявил, что ему не хватило сил учиться.

5 августа он сообщил, что его снова приняли в Физтех. Он добавил, что не уверен, что справится с обучением, но пообещал стараться.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в вузы зачислили около тысячи бывших участников спецоперации.