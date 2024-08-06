Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Туапсе произошел крупный пожар на рынке

В Туапсе произошел пожар на рынке на площади почти тысяча квадратных метров

На рынке в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар в торговых павильонах, его площадь выросла до 950 квадратных метров. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«По уточненной информации, огонь охватил 950 квадратных метров помещения», — говорится в сообщении.

Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.

На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар тушили более 90 сотрудников МЧС, также привлекалась 31 единица техники. Также сообщалось, что кровля строящейся школы загорелась в станице Тбилисской Краснодарского края. К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее в Екатеринбурге на территории НПО автоматики произошел крупный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами