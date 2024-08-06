В Туапсе произошел крупный пожар на рынке

На рынке в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар в торговых павильонах, его площадь выросла до 950 квадратных метров. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«По уточненной информации, огонь охватил 950 квадратных метров помещения», — говорится в сообщении.

Из горящего павильона самостоятельно эвакуировались 15 человек.

На месте работают 34 специалиста и 10 единиц техники.

До этого на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар тушили более 90 сотрудников МЧС, также привлекалась 31 единица техники. Также сообщалось, что кровля строящейся школы загорелась в станице Тбилисской Краснодарского края. К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 12 единиц техники.

Ранее в Екатеринбурге на территории НПО автоматики произошел крупный пожар.